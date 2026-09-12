«Телефончик скажи»: фанаты увидели 71-летнюю Ирину Хакамаду без макияжа

12 сентября 2026, 16:30

71-летняя журналистка Ирина Хакамада показала себя без макияжа

Ирина Хакамада (Фото: kremlin.ru)

Бизнес-тренер, экономист и общественный деятель Ирина Хакамада опубликовала видео без использования фильтров. Пост появлялся в сторис на ее странице в соцсетях.





71-летняя знаменитость представала перед камерой, сидя в кресле в серой футболке с декоративными дырами. Она запечатлела лицо крупным планом с разных ракурсов.





«Свет мой, телефончик, мне скажи...» — подписала публикацию автор.