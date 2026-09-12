«Телефончик скажи»: фанаты увидели 71-летнюю Ирину Хакамаду без макияжа
71-летняя журналистка Ирина Хакамада показала себя без макияжа
Бизнес-тренер, экономист и общественный деятель Ирина Хакамада опубликовала видео без использования фильтров. Пост появлялся в сторис на ее странице в соцсетях.
71-летняя знаменитость представала перед камерой, сидя в кресле в серой футболке с декоративными дырами. Она запечатлела лицо крупным планом с разных ракурсов.
«Свет мой, телефончик, мне скажи...» — подписала публикацию автор.Ирина Хакамада владеет английским и французским языками. В феврале 2025 года она публично заявила, что больше не хочет ассоциироваться с политикой, и в настоящее время сосредоточилась на онлайн-курсах и мастер-классах.