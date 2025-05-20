56-летняя Татьяна Буланова заговорила о предстоящем материнстве

Татьяна Буланова и Валерий Руднев (фото: Telegram @bulanovacom)
Певица Татьяна Буланова счастлива в браке с молодым мужем, бизнесменом Валерием Рудневым. Супруги задумываются о совместных детях.
Изначально 56-летняя Буланова рассматривала ЭКО или усыновление, однако передумала делать такие шаги.
Теперь же артистка, с её слов, созрела для материнства. Татьяна решила использовать ранее замороженные яйцеклетки. Такой серьёзный и ответственный шаг она готова сделать только при полной поддержке мужа. Причём, певица хочет воспользоваться услугами суррогатной матери, поскольку в случае самостоятельного вынашивания ребёнка, она очень сильно рисковала бы здоровьем.
Однако Буланова утверждает обратное, уверяя, что у её семьи нет финансовых проблем, а Валерий прекрасно справится с обеспечением ребёнка.
Напомним, что супруги проживают раздельно. Буланова в основном находится в Петербурге, а Руднев живёт в Москве.
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Теперь же артистка, с её слов, созрела для материнства. Татьяна решила использовать ранее замороженные яйцеклетки. Такой серьёзный и ответственный шаг она готова сделать только при полной поддержке мужа. Причём, певица хочет воспользоваться услугами суррогатной матери, поскольку в случае самостоятельного вынашивания ребёнка, она очень сильно рисковала бы здоровьем.
«Я рожать сама уже не планирую, а есть на это всё-таки суррогатное материнство и так далее. Это абсолютно прерогатива Валерия, его решение будет. Как он будет готов, то тогда всё, наверное, будет и организовано», – подчеркнула Буланова в беседе с «Пятым каналом».Правда, коллеги предсказывают Татьяне судьбу матери, которая будет самостоятельно обеспечивать всю семью. Дело в том, что сейчас дела Руднева идут неважно, поэтому он вынужден продавать бизнес для выплаты многомиллионных долгов перед банками.
Однако Буланова утверждает обратное, уверяя, что у её семьи нет финансовых проблем, а Валерий прекрасно справится с обеспечением ребёнка.
Напомним, что супруги проживают раздельно. Буланова в основном находится в Петербурге, а Руднев живёт в Москве.
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Анастасия Чинкова