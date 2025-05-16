«Редкие минуты отдыха»: Татьяна Буланова впервые за долгое время появилась на публике с молодым мужем

Татьяна Буланова с мужем (фото: Telegram @bulanovacom)
Татьяна Буланова решила посвятить время молодому супругу Валерию Рудневу. Пара впервые за долгое время появилась на публике вместе, пишет Telegram-канал «Звёздная пыль».
Напомним, что певица живёт отдельно от мужа: большую часть времени она проводит в Петербурге, а он проживает в Москве.
Татьяна похвасталась, что её платье создано английским брендом, одежду которого носит королевская семья.
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«Редкие минуты отдыха с любимым мужем», – написала Буланова в личном блоге.Также исполнительница хита «Ясный мой свет» рассказала про свой образ. Певица провела вечер с мужем на светском мероприятии, куда пришла в бархатном алом платье с брошью в виде солнца и винтажных чёрных туфлях на каблуке. Дополнила образ люксовая кожаная сумка.
Татьяна похвасталась, что её платье создано английским брендом, одежду которого носит королевская семья.
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Анастасия Чинкова