Татьяна Буланова хочет обвенчаться с молодым мужем

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Певица Татьяна Буланова рассказала, что хочет обвенчаться со своим молодым супругом Валерием Рудневым. Как пишет Telegram-канал «ЗвездаПад», мужчина сам предложил совершить обряд.
«Он [муж] хоть и относительно молодой человек, но очень зрелый, такой умный, правильный. Пока не знаю [когда венчание] — гастроли, может быть, летом там свободнее будет, не знаю, посмотрим», — сказала исполнительница.Недавно Руднев и Буланова впервые за долгое время появились на публике вместе. На женщине было алое бархатное платье, винтажные черные туфли на каблуке. Образ дополнили брошь в виде солнца и люксовая кожаная сумка.
Избранник звезды проживает в Москве, а Татьяна большую часть времени находится в Северной столице, но иногда пара находит время вместе отдохнуть.
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