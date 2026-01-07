57-летнего Хью Джекмана видели обнимающимся с возлюбленной на пляже

07 января 2026, 21:38

Хью Джекман (Фото: Instagram*/thehughjackman)

Два года назад Хью Джекман развёлся с Деборрой‑Ли Фернесс. После расставания актёр, прославившийся ролью Росомахи, вновь устроил личную жизнь. Он закрутил роман со звездой сериала «Балерины», 50-летней Саттон Фостер.