57-летнего Хью Джекмана видели обнимающимся с возлюбленной на пляже
Два года назад Хью Джекман развёлся с Деборрой‑Ли Фернесс. После расставания актёр, прославившийся ролью Росомахи, вновь устроил личную жизнь. Он закрутил роман со звездой сериала «Балерины», 50-летней Саттон Фостер.
Начало 2026 года пара проводит на побережье Коста‑Рики. Об этом свидетельствуют свежие снимки папарацци, опубликованные Daily Mail.
По данным издания, Джекман и Фостер в компании друзей отправились на живописный пляж. Там они нашли время для уединения и наслаждались обществом друг друга в океане. На Хью были яркие купальные шорты, а Саттон выбрала лаконичный, элегантный купальник.
Влюблённые не пытаются скрывать отношения: они регулярно выходят в свет вместе и охотно позируют фотографам, обнимаясь. Ранее бывшая супруга Джекмана рассказывала, что его роман с Фостер длится примерно год.
