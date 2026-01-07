Американская актриса Сидни Суини снялась голой для глянцевого журнала — фото
Сидни Суини впервые полностью разделась для глянцевой съёмки. В новой фотосессии её наготу прикрывает только золотая краска. Горячий кадр есть в Instagram* звезды.
Актриса стала героиней свежего номера W Magazine, появившись на обложке в образе Ширли Итон из фильма «Голдфингер» — части бондианы. В картине 1964 года персонаж Итон погибает после того, как её тело покрывают золотой краской.
Помимо съёмки, 28-летняя звезда дала изданию откровенное интервью. Суини рассказала, что раньше ей часто снились осознанные сны, в которых она могла контролировать свои действия. Также она призналась, что в юности, возможно, сталкивалась с чем-то мистическим.
По словам знаменитости, в детстве у неё был воображаемый друг, о котором она много говорила дома. Позже выяснилось, что человек с таким именем умер ещё до её рождения — и эта история, как отметила Суини, всерьёз напугала её маму.
Читайте также: *Запрещен в РФ