Ведущая Юлия Барановская отдыхает с детьми на скалах в прозрачном отеле-капсуле
Юлия Барановская решила провести новогодние каникулы не как большинство звезд. Пока одни выбирают снежные курорты, а другие смотрят на океанские пляжи, телеведущая отправилась в горы.
Новый год она встретила в необычном отеле на аргентинских скалах, куда поехала вместе с сыновьями.
Несколько дней назад Барановская уже рассказывала в своем Telegram-канале, что их «номер» — это прозрачные капсулы, закрепленные на отвесной стене на высоте около 270 метров. Оттуда открывается панорама на Фицрой, а также отлично видно рассветы, закаты и пролетающих птиц.
Сегодня Юлия поделилась новыми впечатлениями и устроила мини-экскурсию по капсуле. По ее словам, внутри три уровня: наверху располагается кровать, ниже — ванная и гостиная зоны, а на самом нижнем — гамак с прозрачным полом. Завтрак и ужин, как отметила ведущая, приносят прямо в капсулу.
Больше всего Юлию впечатлили виды: стены полностью прозрачные, от пола до потолка. Ночью можно разглядывать звездное небо, а на рассвете — любоваться Фицроем. Даже сильный ветер, из-за которого капсула слегка раскачивается и гудит, не испортил ей отдых.
Читайте также: