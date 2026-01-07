Экс-возлюбленный певицы Клавы Коки блогер Александр Поверин показал свою идеальную девушку — фото

07 января 2026, 12:59

Блогер и режиссер Александр Поверин показал свою идеальную девушку

Александр Поверин (Фото: телеграм/@poverin)

Бывший возлюбленный Клавы Коки блогер Александр Поверин, судя по всему, всё ещё не спешит вступать в новые отношения. Он подхватил популярный тренд и показал подписчикам, какой видит свою «идеальную девушку». Для этого он сгенерировал образ потенциальной избранницы в нейросети.