Экс-возлюбленный певицы Клавы Коки блогер Александр Поверин показал свою идеальную девушку — фото
Бывший возлюбленный Клавы Коки блогер Александр Поверин, судя по всему, всё ещё не спешит вступать в новые отношения. Он подхватил популярный тренд и показал подписчикам, какой видит свою «идеальную девушку». Для этого он сгенерировал образ потенциальной избранницы в нейросети.
Поверин опубликовал кадр с созданной ИИ блондинкой и лаконично подписал: «Объявляем поиски».
В комментариях сразу нашлись девушки, которые заметили у виртуальной героини сходство с собой. А некоторые поклонницы, наоборот, признались, что их «идеальные» партнёры, сгенерированные нейросетью, удивительно похожи на самого Александра.
Многие также решили, что получившаяся блондинка напоминает Камиллу из «Эмили в Париже» (актрису Бруклин Кларк). Среди других сравнений звучали: дочь Линдси Лохан, Аврил Лавин, Хэлстон Сейдж, Елизавета Базыкина и Анжела Ильина.
