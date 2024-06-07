57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова прошлась по подиуму в провокационном образе на модном показе своей дочери Ульяны Добровской. Звезда опубликовала фотографии в Instagram*.
57-летняя Литвинова появилась перед зрителями мероприятия в черном пальто до колена с поясом на талии. При этом один его край звезда заправила в белые трусы с высокой посадкой, которые были надеты сверху прозрачных колготок.
Также артистка примерила белый топ и туфли с острым носом на каблуках, а стилисты уложили волосы в гладкий низкий пучок. Визажисты сделали Литвиновой макияж с серебристыми тенями и помадой оттенка нюд.
В 2022 году Рената Литвинова переехала в Париж. Во Франции звезда играет в театре, участвует в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года звезда представила аромат RENATA1226, который был создан в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.
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Также артистка примерила белый топ и туфли с острым носом на каблуках, а стилисты уложили волосы в гладкий низкий пучок. Визажисты сделали Литвиновой макияж с серебристыми тенями и помадой оттенка нюд.
В 2022 году Рената Литвинова переехала в Париж. Во Франции звезда играет в театре, участвует в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года звезда представила аромат RENATA1226, который был создан в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алина Юрчак