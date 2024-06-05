Актёр Копейкин поделился трудностями съёмок в новом проекте

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актёр, исполнитель роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин рассказал о процессе съёмок в новом проекте — сериале Бориса Акопова «На автомате».
Отмечается, что в новой картине Копейкин исполнит роль подростка Ромы, увлекающегося стихами и метающего стать поэтом.
Ранее сообщалось, что семья актёра, снимавшегося в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никиты Кологривого живёт на Украине, а его отчим служит в рядах Вооружённых сил Украины.
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Отчим актёра Никиты Кологривого служит в рядах ВСУ
«Мне было сложно читать стихи, а их было достаточно. Не всегда я понимал, как это нужно читать. У Ромы также есть сны, например, где он видит Иосифа Бродского», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Копейкин.
Ранее сообщалось, что семья актёра, снимавшегося в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никиты Кологривого живёт на Украине, а его отчим служит в рядах Вооружённых сил Украины.
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Мелисса Тимофеева