Певицу Ирину Аллегрову обвинили в краже чужой песни
Поэт Сергей Кротиков, который работает под псевдонимом Алквиад, заявил, что народная артистка России Ирина Аллегрова исполнила песню на его стихи без разрешения. Как сообщает Telegram-канал Baza, Кротиков пишет стихи, создает на их основе песни и публикует композиции в стриминговых сервисах.
В 2007 году Сергей написал стихотворение «Одна», затем дорабатывал текст и летом 2025 года выпустил песню под псевдонимом Алквиад. Поэт утверждает, что в августе услышал эту композицию в исполнении Ирины Аллегровой на фестивале «Моя волна».
Музыкальный аккомпанемент немного отличался от оригинала. Перед выступлением артистки ведущие представили автора слов как неизвестного поэта по имени Николай. В октябре Ирина Аллегрова представила официальный релиз этой песни. Композитором числится Игорь Крутой.
Сергей Кротиков направил обращение на лейбл, который выпустил песню, но не получил ответа на свои письма и претензии.
