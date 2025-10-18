Певицу Ирину Аллегрову обвинили в краже чужой песни

18 октября 2025, 11:05

Поэт Сергей Кротиков обвинил Аллегрову в использовании его стихов без разрешения

Ирина Аллегрова (Фото: Instagram* @irinaallegrovaofficial)

Поэт Сергей Кротиков, который работает под псевдонимом Алквиад, заявил, что народная артистка России Ирина Аллегрова исполнила песню на его стихи без разрешения. Как сообщает Telegram-канал Baza, Кротиков пишет стихи, создает на их основе песни и публикует композиции в стриминговых сервисах.