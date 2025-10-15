«Ценю масштаб личности»: Собчак объяснила нерушимость своего брака с Богомоловым

15 октября 2025, 00:50

Собчак объяснила нерушимость своего брака с Богомоловым

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Громкая свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, состоявшаяся шесть лет назад, стала настоящей сенсацией в московской светской тусовке. В интервью телеканалу «Москва-24» журналистка объяснила, как ей удалось сохранить крепкий союз с мужем.





Церемония запомнилась всем необычным выездом молодожёнов на катафалке, а также провокационным танцем невесты в нижнем белье на праздничном банкете. Многие скептики предрекали скоротечность этого брака, считая его не более чем пиар-ходом. Однако вопреки всем прогнозам супруги до сих пор вместе, и их отношения, судя по всему, становятся только крепче.



В недавнем интервью Собчак поделилась секретом семейного счастья. По её словам, главное в их союзе — масштаб личности мужа.



«В мужчинах я ценю масштаб личности, самоиронию и ироничный взгляд на жизнь, гениальность и парадоксальность мышления. С мужем мне повезло. Я встретила человека, который действительно другой масштаб, и с этим масштабом ты можешь расслабиться», — отметила телеведущая.