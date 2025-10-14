Пропавшая няня Анны Заворотнюк спустя месяц вернулась и попросилась обратно на работу

14 октября 2025, 23:14

Анна Заворотнюк рассказала о няне, которая исчезла и захотела вернуться

Анна Заворотнюк с сыном (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась в своём блоге забавной, но неожиданной историей о бывшей няне своего сына.





По словам Анны, женщина внезапно перестала выходить на связь и исчезла без предупреждения. Семья переживала, что с ней могло случиться что-то серьёзное, но спустя месяц няня неожиданно объявилась — будто ничего не произошло.





«Пишет мне: "Приветик, как дела? Как сын?" — и куча смайликов. Как будто мы просто пару дней не общались, а не больге месяца, когда я вообще не знала, жив ли человек», — рассказала Заворотнюк.

«Как будто ничего не случилось! Без слов "извините" или "простите, что пропала". Но такой способ вернуться — это, конечно, выдающийся случай, просто гениальный план», — с иронией отметила она.