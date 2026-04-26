58-летняя Николь Кидман снялась для глянца в откровенном наряде
Австралийская актриса Николь Кидман предстала в откровенных образах на страницах китайской версии Vogue. Снимки опубликовали в Instagram*-аккаунте издания.
58-летняя голливудская звезда приняла участие в фотосессии, на которой примерила несколько смелых нарядов. Среди них — черное макси-платье с глубоким разрезом до бедра.
Также Кидман позировала в мини-платье, расшитом бусинами, в сочетании с туфлями на высоком каблуке, демонстрируя фигуру с разных ракурсов. Помимо этого, актриса появилась в кадре в оранжевой укороченной шубе с бежевыми брюками, а также в синем платье с верхом из сетчатой ткани.
Ранее Николь Кидман экстренно госпитализировали после съёмок фильма.
