Николь Кидман экстренно госпитализировали после съёмок фильма
Николь Кидман перенесла тяжёлый грипп во время съёмок фильма «У Марго проблемы с деньгами». О ситуации рассказал её коллега по площадке Ник Офферман в интервью изданию Hello!.
По его словам, актриса продолжала работать, несмотря на плохое самочувствие, и даже присутствовала на съёмках в день, когда должна была сниматься ключевая сцена. Однако к концу рабочего дня её состояние ухудшилось настолько, что потребовалась госпитализация.
Офферман отметил, что съёмочная группа узнала о болезни утром и опасалась срыва важного дня, так как декорации и команда были собраны специально под одну сцену. Тем не менее Кидман всё же приехала на площадку, чтобы завершить работу.
Он также подчеркнул, что актриса выглядела очень ослабленной, но, несмотря на высокую температуру и тяжёлое состояние, помогла закончить съёмки, чтобы не нарушить производственный график и не потерять важные кадры.
