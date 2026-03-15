Николь Кидман впервые появится на Met Gala после развода
Голливудская актриса Николь Кидман поделилась планами на одно из главных модных событий года — Met Gala. Об этом сообщает Daily Mail.
Звезда подтвердила, что 4 мая вновь появится на красной дорожке и уже третий год подряд выступит сопредседателем мероприятия.
На этот раз актриса решила прийти на вечер не одна. Компанию ей составит старшая дочь — 17-летняя Сандэй Роуз Кидман-Урбан. По словам Кидман, она очень рада разделить этот важный момент именно с дочерью.
Сандэй Роуз уже делает первые шаги в индустрии моды. Девушка сотрудничает с известными брендами и всё чаще появляется на крупных модных мероприятиях. Недавно она приняла участие в показе Dior во время Недели моды в Париже.
По словам Николь Кидман, её дочь буквально на днях вернулась из Франции после участия в модном шоу, а теперь готовится к новому выходу — уже на одной из самых обсуждаемых красных дорожек мира.
