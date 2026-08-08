59-летняя Холли Берри показала откровенный снимок на Фиджи — фото
59-летняя обладательница премии «Оскар» Холли Берри порадовала поклонников серией снимков с роскошного отдыха на Фиджи, куда она отправилась вместе со своим женихом, музыкантом Ваном Хантом. Актриса активно делится в соцсетях яркими моментами путешествия, не стесняясь смелых пляжных образов.
Особое внимание привлёк снимок у бассейна, на котором Берри позирует топлес, прикрывая грудь лишь широкополой соломенной шляпой. Помимо этого провокационного кадра, звезда опубликовала и другие романтичные эпизоды отдыха: ужин при свечах прямо на песке, совместные прогулки с возлюбленным по берегу океана и морскую прогулку на лодке.
Кроме того, знаменитость продемонстрировала несколько стильных отпускных луков, среди которых особенно выделялось розовое кружевное боди с тропическим принтом от бренда Savage X Fenty, основанного Рианной. Поклонники уже высоко оценили как смелость Берри, так и её безупречную форму в преддверии 60-летия.
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