«Для мужа»: беременная звезда «Папиных дочек» показала ультра-короткую юбку — фото

07 августа 2026, 14:15

Беременная актриса Карпович порадовала мужа фото в короткой юбке

Мирослава Карпович (Фото: Instagram*/m1r0slava_karpovich)

Российская актриса Мирослава Карпович, известная по роли в сериале «Папины дочки», опубликовала в Instagram* серию снимков, сделанных в гримерной. На фото звезда позирует в кресле в ультракороткой юбке, сопроводив публикацию ироничной подписью: «Фото для мужа».