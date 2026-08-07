«Для мужа»: беременная звезда «Папиных дочек» показала ультра-короткую юбку — фото
Российская актриса Мирослава Карпович, известная по роли в сериале «Папины дочки», опубликовала в Instagram* серию снимков, сделанных в гримерной. На фото звезда позирует в кресле в ультракороткой юбке, сопроводив публикацию ироничной подписью: «Фото для мужа».
Недавно Карпович официально оформила отношения с бизнесменом Евгением Рагулиным. Церемония прошла в ЗАГСе, после чего новобрачные устроили камерное торжество в ресторане для близких друзей и родственников.
Вскоре после свадьбы в сети появились предположения о возможной беременности актрисы. Поводом для слухов послужил снимок, опубликованный супругом звезды из поездки в Париж: на фото Карпович прикрывает живот рукой. Поклонники активно обсуждают эту деталь, однако сама актриса пока воздерживается от комментариев по этому вопросу.
Мирослава неоднократно заявляла в интервью о желании создать крепкую семью и стать матерью. В 2020 году ей приписывали роман с коллегой Павлом Прилучным, который тогда переживал развод с Агатой Муцениеце. Однако артист впоследствии опроверг эти слухи в беседе с Надеждой Стрелец, уточнив, что их отношения ограничивались дружбой, и поблагодарил Карпович за поддержку в непростой период.
Ранее Карпович впервые показала мужа, обратившись к поклонникам. Подробности в нашем материале.
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