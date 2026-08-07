Молодая жена Петросяна показала фигуру в купальнике после похудения — фото

07 августа 2026, 15:29

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала фигуру в купальнике после снижения веса. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.