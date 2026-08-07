Молодая жена Петросяна показала фигуру в купальнике после похудения — фото
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала фигуру в купальнике после снижения веса. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.
Сейчас пара с детьми проводит отпуск на море. Помощница артиста сфотографировалась в чёрно-белом монокини у бассейна. На купальнике Татьяны нанесён тёмный абстрактно-графический принт. Сама Брухунова защитила глаза солнцезащитными очками. На фото она улыбается.
Ранее супруга Петросяна признавалась, что после вторых родов её вес продолжал расти, несмотря на ограниченное питание. Из-за этого знаменитость сильно переживала. Для безопасного похудения она обратилась к эндокринологу-нутрициологу. Восстановление здоровья и возвращение к желаемой форме заняли у бизнесвумен год.
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