Достижения.рф

Недвижимость актёра Романа Попова выставлена на продажу — покупателей нет

Жена Романа Попова пытается продать их единственный дом
Роман Попов (Фото: Instagram* / @romapopoff)

Вдова актёра Романа Попова, Юлия, выставила на продажу их единственный дом. Об этом пишет kp.ru.



Таунхаус Попов купил в 2019 году в рассрочку — часть выплат внёс сразу, оставшуюся гасил в течение двух лет. Все свои гонорары актёр вкладывал в ремонт и обустройство жилья.

Теперь, после его смерти, Юлия пытается избавиться от недвижимости.

«Да, он выставлен на продажу, но покупателей пока нет», — прокомментировала вдова.
Это уже вторая попытка продажи. Летом дом уже выставляли на рынок — тогда семье срочно требовались деньги на лечение Романа.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0