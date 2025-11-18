Недвижимость актёра Романа Попова выставлена на продажу — покупателей нет

18 ноября 2025, 14:14

Жена Романа Попова пытается продать их единственный дом

Роман Попов (Фото: Instagram* / @romapopoff)

Вдова актёра Романа Попова, Юлия, выставила на продажу их единственный дом. Об этом пишет kp.ru.





Таунхаус Попов купил в 2019 году в рассрочку — часть выплат внёс сразу, оставшуюся гасил в течение двух лет. Все свои гонорары актёр вкладывал в ремонт и обустройство жилья.



Теперь, после его смерти, Юлия пытается избавиться от недвижимости.





«Да, он выставлен на продажу, но покупателей пока нет», — прокомментировала вдова.