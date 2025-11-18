Недвижимость актёра Романа Попова выставлена на продажу — покупателей нет
Вдова актёра Романа Попова, Юлия, выставила на продажу их единственный дом. Об этом пишет kp.ru.
Таунхаус Попов купил в 2019 году в рассрочку — часть выплат внёс сразу, оставшуюся гасил в течение двух лет. Все свои гонорары актёр вкладывал в ремонт и обустройство жилья.
Теперь, после его смерти, Юлия пытается избавиться от недвижимости.
«Да, он выставлен на продажу, но покупателей пока нет», — прокомментировала вдова.Это уже вторая попытка продажи. Летом дом уже выставляли на рынок — тогда семье срочно требовались деньги на лечение Романа.