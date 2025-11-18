«Ценили именно моё выступление»: Буланова прокомментировала уход своих танцоров

18 ноября 2025, 14:41

Татьяна Буланова отреагировала на уход танцоров из своего шоу

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Танцоры, известные своими зажигательными номерами, покинули певицу Татьяну Буланову. Певица прокомментировала эту ситуацию.





В беседе с Общественной Службой Новостей Буланова сообщила, что спокойно воспринимает решение артистов. Она не видит ничего плохого в их желании развиваться в новых жанрах.

«Ребят заметили, пусть попробуют себя в новых амплуа. Но я хочу сказать одну важную вещь: всегда и во все времена люди ценили и уважали именно моё выступление. Не важно, есть на сцене подтанцовка или её нет. Но при этом я не считаю, что ребята не смогли пережить испытание славой», — отметила певица.

