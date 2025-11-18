«Ценили именно моё выступление»: Буланова прокомментировала уход своих танцоров
Татьяна Буланова отреагировала на уход танцоров из своего шоу
Танцоры, известные своими зажигательными номерами, покинули певицу Татьяну Буланову. Певица прокомментировала эту ситуацию.
В беседе с Общественной Службой Новостей Буланова сообщила, что спокойно воспринимает решение артистов. Она не видит ничего плохого в их желании развиваться в новых жанрах.
«Ребят заметили, пусть попробуют себя в новых амплуа. Но я хочу сказать одну важную вещь: всегда и во все времена люди ценили и уважали именно моё выступление. Не важно, есть на сцене подтанцовка или её нет. Но при этом я не считаю, что ребята не смогли пережить испытание славой», — отметила певица.По её словам, танцоры всегда были на сцене и на виду, поэтому такая трактовка не совсем корректна. Буланова добавила, что у неё уже есть новые кандидаты на места ушедших артистов, но она ещё не планирует представлять их зрителям.