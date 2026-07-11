60-летняя Екатерина Андреева показала, на что готова ради молодости — фото

11 июля 2026, 17:08

60-летняя Екатерина Андреева пьет кровь моллюсков, чтобы оставаться молодой

Екатерина Андреева (Фото: Instagram*/ekaterinaandreeva_official)

Телеведущая Екатерина Андреева продолжает удивлять поклонников необычными способами поддержания тонуса. В своем личном блоге 60-летняя журналистка поделилась видео из сибирского ресторана, где она выпила шот с кровью моллюска.





Ранее на своей странице телеведущая также опубликовала снимок с борта роскошного судна. В кадре она позирует в леопардовом купальнике и солнцезащитных очках на фоне палубного бассейна.



Екатерина Андреева (Фото: Instagram*/ekaterinaandreeva_official)



«Чтобы хорошо выглядеть и быть энергичной, мне в Тюмени выдали кровь — но не думайте, это просто кровь моллюска», — произнесла знаменитость.