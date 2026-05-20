Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись после семи лет брака
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева больше не являются супругами. Брак был расторгнут в судебном порядке, пишет «Стархит».
О возможном расставании звездной пары заговорили больше года назад. Оба перестали выходить в свет вместе, а в соцсетях Андреева больше не публиковала совместные фото с режиссером.
Развод уже бывшие супруги оформили после заседания 19 мая. Адвокат отказалась раскрывать детали процесса, уточнив, что вся официальная информация появится на сайте суда.
История отношений Бондарчука и Андреевой началась в 2015 году и привлекла большое внимание публики. Тогда ради актрисы режиссер ушел от супруги Светланы, с которой прожил более 25 лет.
Торжественная свадьба пары прошла в 2019 году в Санкт‑Петербурге и стала одним из самых закрытых светских мероприятий. Позже у Федора и Паулины родился сын, которого назвали Иваном.
Читайте также: