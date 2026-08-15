60-летняя Холли Берри снялась в халате на голое тело в свой день рождения — фото
60-летняя актриса Холли Берри опубликовала в день рождения голый снимок в халате
Обладательница премии «Оскар» Холли Берри отметила свой 60-й день рождения. Праздничные снимки актриса опубликовала в своем микроблоге.
На фотографиях звезда предстала в полупрозрачном халате с цветочным принтом. В качестве аксессуаров на кадрах — клубника в шоколаде и бокал, а завершают образ солнцезащитные очки и шляпа.
«Сегодня… А это, чёрт возьми, неважно», — лаконично подписала публикацию Берри.
Юбилейными снимками дело не ограничилось: поклонники отметили, что актриса продолжает активно следить за формой. Ранее Холли не раз демонстрировала домашние тренировки, делая акцент на регулярных нагрузках и сбалансированном подходе к питанию.
Кстати, даже спустя годы Берри сохраняет культовое оранжевое бикини из фильма о Джеймсе Бонде. Выход героини актрисы из океана в этом наряде до сих пор считается одним из самых узнаваемых образов в истории франшизы. Сама Холли признавалась, что успех заключался в удачном сочетании цвета и кроя, который выгодно подчеркнул фигуру.