60-летняя Холли Берри снялась в халате на голое тело в свой день рождения — фото

15 августа 2026, 14:02

60-летняя актриса Холли Берри опубликовала в день рождения голый снимок в халате

Холли Берри (Фото: кадр из фильма «Падение луны» (2022)

Обладательница премии «Оскар» Холли Берри отметила свой 60-й день рождения. Праздничные снимки актриса опубликовала в своем микроблоге.





На фотографиях звезда предстала в полупрозрачном халате с цветочным принтом. В качестве аксессуаров на кадрах — клубника в шоколаде и бокал, а завершают образ солнцезащитные очки и шляпа.



Холли Берри (Фото: Instagram*/halleberry)



«Сегодня… А это, чёрт возьми, неважно», — лаконично подписала публикацию Берри.