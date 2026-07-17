Внучка телеведущего Александра Маслякова показала фото с отдыха в ярком купальнике
Внучка известного телеведущего Александра Маслякова Таисия выложила новые кадры с пляжного отдыха. Ими она поделилась в личном Instagram*-блоге.
На снимках молодая девушка в красочном купальнике расположилась на шезлонге, демонстрируя подписчикам стройную фигуру. Комментаторы отреагировали позитивно — назвали Таисию огненной красавицей.
Однако иногда подобные публикации девушки вызывают бурную дискуссию. Некоторые пользователи соцсетей ранее критиковали ее за слишком открытые наряды и увлечение косметологическими процедурами, отмечая следы филлеров, подтяжек лица и увеличения груди. Сама звёздная внучка категорически отрицает любые хирургические вмешательства.
Ранее иностранная певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками атмосферными кадрами с Сицилии, где сейчас проходит её европейское путешествие. Для фотосессии она выбрала белый полупрозрачный сарафан с глубоким декольте — детали наряда можно рассмотреть в нашем материале.
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