62-летний Том Круз забрался на крышу автомобиля, чтобы впечатлить фанаток

Том Круз (Фото: Инстаграм*/tomcruise)
На премьере фильма «Миссия невыполнима: Последняя расплата» Том Круз забрался на крышу автомобиля, чтобы впечатлить фанатов. Об этом пишет «СтарХит».
В социальных сетях восхищаются физической формой 62-летнего актера. Особенно его поступок впечатлил женскую аудиторию.
Несмотря на название «Последняя расплата», которое воспринимают как возможное завершение франшизы, Том Круз намекнул на продолжение.
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«А я резко встала с кровати и хромаю», — написала одна из фанаток.К слову, недавно в Астории открылась выставка, где представлены культовые реквизиты, костюмы, а также кадры с трюками главного героя. Например, показана сцена, где Том Круз задерживает дыхание на 6 минут.
«Временами это очень больно. Наступает момент, когда думаешь: ладно, я в деле, мы это делаем»», — признается он.Также о профессионализме актера высказался режиссер Кристофер Маккуорри.
«Когда вы видите Тома в самолете — он за штурвалом. По сути, он сам себе съемочная группа: управляет камерой, играет и летает», — отметил постановщик.Координатор трюков Уэйд Иствуд также подтвердил, что все кадры сняты в реальных условиях, без хромакея.
Несмотря на название «Последняя расплата», которое воспринимают как возможное завершение франшизы, Том Круз намекнул на продолжение.
«Я говорил, что буду снимать фильмы до 80 лет. На самом деле — до 100», — заявил он.Читайте также:
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