Анна Плетнева рассказала, во сколько ей обошлось платье из стикеров

Анна Плетнева (Фото: Инстаграм*/dusya_star)
47-летняя Анна Плетнева представила необычный наряд для музыкальной премии RU.TV. Дресс-кодом вечера стал офисный стиль «за кадром». Певица три дня создавала платье из стикеров, потратив на материалы 4500 рублей. Об этом пишет «СтарХит».
«Накупила: стикеры — 3000 рублей, степлер — 1000, скрепки — 500. Я уже двое суток между концертами сижу и степлером креплю эти бумажки. Еще почти целое платье осталось. Я не знаю, смогу ли это делать или нет. Я уже хочу все выбросить», — поделилась солистка группы «Винтаж».Образ дополнили скрепки в волосах вместо заколок и на ушах вместо серег, а также «сапоги» из стикеров. На красной дорожке певица предложила звездным коллегам оставить автографы на своем платье.
«Собираюсь его продать за большие деньги и отдать их на благотворительность. Премия — это конечно же здорово, но моя самая большая награда — это вы, мои дорогие», — заключила Анна Плетнева.Читайте также:
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