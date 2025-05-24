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Анна Плетнева рассказала, во сколько ей обошлось платье из стикеров

Анна Плетнева рассказала, как создавала платье из стикеров для премии RU.TV
Анна Плетнева (Фото: Инстаграм*/dusya_star)

Анна Плетнева (Фото: Инстаграм*/dusya_star)

47-летняя Анна Плетнева представила необычный наряд для музыкальной премии RU.TV. Дресс-кодом вечера стал офисный стиль «за кадром». Певица три дня создавала платье из стикеров, потратив на материалы 4500 рублей. Об этом пишет «СтарХит».
«Накупила: стикеры — 3000 рублей, степлер — 1000, скрепки — 500. Я уже двое суток между концертами сижу и степлером креплю эти бумажки. Еще почти целое платье осталось. Я не знаю, смогу ли это делать или нет. Я уже хочу все выбросить», — поделилась солистка группы «Винтаж».
Образ дополнили скрепки в волосах вместо заколок и на ушах вместо серег, а также «сапоги» из стикеров. На красной дорожке певица предложила звездным коллегам оставить автографы на своем платье.
«Собираюсь его продать за большие деньги и отдать их на благотворительность. Премия — это конечно же здорово, но моя самая большая награда — это вы, мои дорогие», — заключила Анна Плетнева.
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#звёзды
#шоу-бизнес
Меган Фокс призналась в незапланированной беременности от экс-возлюбленного
Меган Фокс призналась, что не планировала ребенка от Колсона Бейкера
24 мая 2025, 07:27

Меган Фокс (Фото: Instagram* @meganfox)

Меган Фокс призналась, что не планировала ребенка от бывшего бойфренда Колсона Бейкера. По ее словам, беременность стала для нее «счастливой неожиданностью». Об этом актриса написала на своей странице в социальной сети.
Как сообщает «7Дней», в комментарии к прошлогоднему клипу актриса также называла свое положение «сюрпризом». Поклонники гадают, с чем это заявление связано: с боязнью из-за прошлого выкидыша или с неуверенностью в отношениях с экс-возлюбленным.

Напомним, пара познакомилась в 2020 году, обручилась в 2023-м, но вскоре рассталась. После кратковременного воссоединения Фокс и Бейкер окончательно разошлись, когда актриса уже была беременна. Несмотря на разрыв, она разрешает Бейкеру участвовать в воспитании их общего ребенка.

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#беременность
#дети
#отношения
#любовь
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«Надо наказывать»: Наталья Подольская рассказала о буллинге со стороны учителя
Наталья Подольская столкнулась с буллингом со стороны учителя
24 мая 2025, 04:43

Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Несмотря на свой успех, Наталья Подольская до сих пор вспоминает трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в школьные годы. Как оказалось, певицу травила собственная учительница, применяя к ней в том числе и физическое насилие.
Наталья раскрыла имя преподавательницы, чтобы найти других жертв жестокого обращения педагога. Прочитав сообщения откликнувшихся Подольская ужаснулась количеством человек, которые столкнулись с буллингом. На фоне этого певица вспомнила о намерении Госдумы ввести закон об ответственности за буллинг.

«А бы предложила подумать и об обратной стороне медали. Кто защитит детей от таких вот «учителей», как моя? Считаю, за проявление жестокости и буллинг их тоже надо наказывать. К сожалению, это сегодня случается сплошь и рядом, и мне даже представить страшно, на что буду способна я, если узнаю, что кто-то хоть пальцем тронул моих сыновей или сказал в их адрес что-то грубое и унизительное», — сказала Подольская в интервью для «Леди Mail».

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К тому же Наталья призналась, что до сих пор тяжело реагирует на хейтеров. К тому же у звезды есть комплексы в отношении себя и неуверенность.

«Но больше всего меня задевают замечания в адрес моей семьи: на моей странице писать что-то неприятное о тех, кого я люблю, просто нельзя. Отважившихся на такое я неизменно блокирую», — рассказала Подольская.

Опорой для певицы является ее семья, а в особенности супруг Владимир Пресняков. Пара вместе еще с середины нулевых и до сих пор не давали поводов для сплетен о своей личной жизни. Самого Владимира звезда считает единственным в мире мужчиной, который ей по настоящему подходит.

«Я уверена, что мы с мужем — как раз две части одного целого, разделенные когда-то в прошлом», — откровенничает Наталья.

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#учитель
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Мир узнал о дочери Фредди Меркьюри, которой уже 48 лет
24 мая 2025, 02:17

Фото: iStock/shalunts

Мир узнал, что у вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри есть дочь, которой уже 48 лет. Женщина родилась в 1976 году от романа звезды с женой близкого друга.
Информация об этом появилась в новой книге с биографией Меркьюри под названием «С любовью, Фредди», автором которой является Лесли-Энн Джонс. Издание появилось в распоряжении британской газеты Daily Mail.

«Книга "С любовью, Фредди" повествует о ребенке, который был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976-м — через год после успешного выпуска "Богемской рапсодии". О ее существовании знал только ближайший круг Меркьюри, включавший его родителей и сестру, остальных членов группы и любовь всей его жизни — Мэри Остин», — пишет автор книги.

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Ранее официально признавалась бездетность артиста. Сама автор называет историю правдивой.

Дочь Меркьюри работает врачом и живет в Европе. При этом личность ее неизвестна, но в письме она подписалась латинской буквой «B». Как оказалось, Фредди часто навещал дочь, а перед своей смертью передал ей 17 томов своих подробных личных дневников, ставших основой биографии певца, написанной Лесли-Энн Джонс. Публикация книги ожидается в сентябре.

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#книги
#любовь
#книга
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#дети
#ребёнок
#певец
#звёзды
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«Папа чувствовал себя оставленным»: Катя IOWA спела песню «Мишка» в честь своего отца
Катя IOWA посвятила песню «Мишка» своему отцу
24 мая 2025, 01:32

Екатерина Иванчикова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчикова призналась, что посвятила песню «Мишка» своему отцу, с которым в детстве у нее не было теплых отношений. Только перед самой смертью родителя артистке удалось наладить общение с родителем.
Как оказалось, отец звезды часто был в командировках а в последствии ушел в запой. Несмотря на это, у Екатерины нет злости к нему. К тому же девушка жалеет, что теперь не может стать ближе с папой.

Написание трека «Мишка» далось Кате за четыре дня. При этом создание песни было нелегким.

«Сидишь, смотришь на лист и ничего не можешь создать, но ты заставляешь себя сидеть над ним, потому что внутри накопившееся чувство, которое нужно сублимировать в творчество», — цитирует Иванчикову 5tv.

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Таким образом Екатерине удалось выразить в творчестве недосказанность, накопившуюся у нее внутри. Певица проговорила проблемы с отцом, с которым не удалось это сделать при жизни. К тому же Катя объяснила, почему исполнила песню без музыки.

«Потому что никого не должно быть кроме меня. Это моя проблема, это мой папа, это я. И я должна с ним стоять лицом к лицу и говорить с ним», — отметила звезда.

В своем интервью вокалистка порассуждала о проблемах, с которыми сталкиваются многие семьи, в том числе и ее. По признанию Кати, она хочет делиться ими с поклонниками, чтобы те могли исправить ошибки и начать говорить с родными.

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«У всех всегда есть такая проблема, что в одной семье все чувствуют себя одинокими, оставленными. И папа чувствовал себя оставленным, как я потом узнала. И я чувствовала себя оставленной и не понятой. И почему мы не могли найти это слова, пока он был жив, я не знаю до сих пор. Поэтому это очень важно говорить своей аудитории, потому что они могут успеть», — говорит Катя.

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#звёзды
#отец
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«Ни друзей, ни психологов»: Анна Асти поделилась своим одиночеством
Анна Асти: у меня не осталось ни друзей, ни психологов
24 мая 2025, 00:27

Анна Асти (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В жизни певицы Анны Асти нет психологов и друзей, в связи с чем звезде приходиться самостоятельно следить за своим ментальным здоровьем. При этом артистка не жалуется на одиночество, ведь регулярно находится в диалоге с самой собой.
«Я самостоятельно слежу за своим ментальным здоровьем, ни друзей, ни психологов у меня не осталось. Нужно уметь справляться, помогать себе самостоятельно», — рассказала Анна 5-tv.

Помимо этого Асти отметила, что жизнь человека становится проще, когда он учится слушать и чувствовать себя. К тому же Анна дала совет своим поклонникам, которым певица предложила больше читать и развиваться, чтобы не ощущать одиночества.

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