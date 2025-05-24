Мир узнал о дочери Фредди Меркьюри, которой уже 48 лет

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Мир узнал, что у вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри есть дочь, которой уже 48 лет. Женщина родилась в 1976 году от романа звезды с женой близкого друга.
Информация об этом появилась в новой книге с биографией Меркьюри под названием «С любовью, Фредди», автором которой является Лесли-Энн Джонс. Издание появилось в распоряжении британской газеты Daily Mail.
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Дочь Меркьюри работает врачом и живет в Европе. При этом личность ее неизвестна, но в письме она подписалась латинской буквой «B». Как оказалось, Фредди часто навещал дочь, а перед своей смертью передал ей 17 томов своих подробных личных дневников, ставших основой биографии певца, написанной Лесли-Энн Джонс. Публикация книги ожидается в сентябре.
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«Книга "С любовью, Фредди" повествует о ребенке, который был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976-м — через год после успешного выпуска "Богемской рапсодии". О ее существовании знал только ближайший круг Меркьюри, включавший его родителей и сестру, остальных членов группы и любовь всей его жизни — Мэри Остин», — пишет автор книги.
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Ранее официально признавалась бездетность артиста. Сама автор называет историю правдивой.
Дочь Меркьюри работает врачом и живет в Европе. При этом личность ее неизвестна, но в письме она подписалась латинской буквой «B». Как оказалось, Фредди часто навещал дочь, а перед своей смертью передал ей 17 томов своих подробных личных дневников, ставших основой биографии певца, написанной Лесли-Энн Джонс. Публикация книги ожидается в сентябре.
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Иван Мусатов