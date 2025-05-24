Меган Фокс призналась в незапланированной беременности от экс-возлюбленного

Меган Фокс (Фото: Instagram* @meganfox)
Меган Фокс призналась, что не планировала ребенка от бывшего бойфренда Колсона Бейкера. По ее словам, беременность стала для нее «счастливой неожиданностью». Об этом актриса написала на своей странице в социальной сети.
Как сообщает «7Дней», в комментарии к прошлогоднему клипу актриса также называла свое положение «сюрпризом». Поклонники гадают, с чем это заявление связано: с боязнью из-за прошлого выкидыша или с неуверенностью в отношениях с экс-возлюбленным.
Напомним, пара познакомилась в 2020 году, обручилась в 2023-м, но вскоре рассталась. После кратковременного воссоединения Фокс и Бейкер окончательно разошлись, когда актриса уже была беременна. Несмотря на разрыв, она разрешает Бейкеру участвовать в воспитании их общего ребенка.
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Напомним, пара познакомилась в 2020 году, обручилась в 2023-м, но вскоре рассталась. После кратковременного воссоединения Фокс и Бейкер окончательно разошлись, когда актриса уже была беременна. Несмотря на разрыв, она разрешает Бейкеру участвовать в воспитании их общего ребенка.
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Лидия Пономарева