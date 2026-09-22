62-летняя Алёна Апина показала стройные ноги в ультракоротких шортах — фото
62-летняя певица Алёна Апина показала поклонникам стройную фигуру в дерзком образе. Артистка приняла участие в новой фотосессии накануне премьеры новой песни и опубликовала получившиеся кадры в личном блоге.
Сейчас Апина довольна своей внешностью и не боится демонстрировать тело в смелых нарядах. Она позировала фотографу в ультракоротких шортах и стильной кожаной куртке.
Отметим, что два года назад Апёна решила заняться собой и в итоге сбросила 14 килограммов. Добиться стройности ей помогли регулярные спортивные тренировки, занятия танцами и напряжённый концертный график.
Кроме того, певица не раз говорила, что в прошлом обращалась к пластическому хирургу: ей хотелось скорректировать фигуру, потому что возрастные изменения её не радовали.
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