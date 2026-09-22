«Эти люди никогда не заработают зал»: Слава обрушилась на российский шоу-биз и назвала Долину забытой артисткой

22 сентября 2026, 06:28

Певица Слава раскритиковала коллег и назвала Долину «забытой артисткой»

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Музыкальная исполнительница Слава эмоционально высказалась о состоянии отечественной эстрады. Речь шла о Ларисе Долиной и артистах, регулярно появляющихся в телешоу.





Певица скептически относится к способности подобных проектов вернуть настоящий интерес зрителей и обеспечить аншлаги на концертах. В своих соцсетях Слава резко прокомментировала отдельные телевизионные номера — в том числе образы Ларисы Долиной



«Любая программа, где Лариса Долина была в костюме оленя, забытые артисты как-то выходят в мир и говорят: „О боже, какой у них крутой голос“. Но поверьте мне, эти люди никогда не заработают зал. Не обманешь никогда человеческую душу», — заявила звезда.