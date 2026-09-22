«Эти люди никогда не заработают зал»: Слава обрушилась на российский шоу-биз и назвала Долину забытой артисткой
Певица Слава раскритиковала коллег и назвала Долину «забытой артисткой»
Музыкальная исполнительница Слава эмоционально высказалась о состоянии отечественной эстрады. Речь шла о Ларисе Долиной и артистах, регулярно появляющихся в телешоу.
Певица скептически относится к способности подобных проектов вернуть настоящий интерес зрителей и обеспечить аншлаги на концертах. В своих соцсетях Слава резко прокомментировала отдельные телевизионные номера — в том числе образы Ларисы Долиной
«Любая программа, где Лариса Долина была в костюме оленя, забытые артисты как-то выходят в мир и говорят: „О боже, какой у них крутой голос“. Но поверьте мне, эти люди никогда не заработают зал. Не обманешь никогда человеческую душу», — заявила звезда.Кроме того, Слава раскритиковала поведение многих российских знаменитостей за пределами сцены — в частности, их отношение к обслуживающему персоналу. Артистка считает неприемлемым пренебрежительное общение с официантами или уборщицами и назвала подобное поведение недопустимым. По мнению Славы, такая проблема распространена едва ли не среди каждого второго представителя российской сцены.
Этот резонансный монолог появился вскоре после того, как певица сообщила подписчикам о завершении курса антидепрессантов. Слава откровенно призналась, что теперь снова чувствует себя готовой к вечеринкам и ярким впечатлениям.