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«Эти люди никогда не заработают зал»: Слава обрушилась на российский шоу-биз и назвала Долину забытой артисткой

Певица Слава раскритиковала коллег и назвала Долину «забытой артисткой»
Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Музыкальная исполнительница Слава эмоционально высказалась о состоянии отечественной эстрады. Речь шла о Ларисе Долиной и артистах, регулярно появляющихся в телешоу.



Певица скептически относится к способности подобных проектов вернуть настоящий интерес зрителей и обеспечить аншлаги на концертах. В своих соцсетях Слава резко прокомментировала отдельные телевизионные номера — в том числе образы Ларисы Долиной

«Любая программа, где Лариса Долина была в костюме оленя, забытые артисты как-то выходят в мир и говорят: „О боже, какой у них крутой голос“. Но поверьте мне, эти люди никогда не заработают зал. Не обманешь никогда человеческую душу», — заявила звезда.
Кроме того, Слава раскритиковала поведение многих российских знаменитостей за пределами сцены — в частности, их отношение к обслуживающему персоналу. Артистка считает неприемлемым пренебрежительное общение с официантами или уборщицами и назвала подобное поведение недопустимым. По мнению Славы, такая проблема распространена едва ли не среди каждого второго представителя российской сцены.

Этот резонансный монолог появился вскоре после того, как певица сообщила подписчикам о завершении курса антидепрессантов. Слава откровенно призналась, что теперь снова чувствует себя готовой к вечеринкам и ярким впечатлениям.
Александр Огарёв

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