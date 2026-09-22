«Я заплакала»: домработница оскорбила Ларису Гузееву и лишилась работы

22 сентября 2026, 06:40

Телеведущая Лариса Гузеева уволила домработницу за оскорбления в свой адрес

Лариса Гузеева (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Телеведущая Лариса Гузеева откровенно поделилась неприятным инцидентом из личной жизни, который довёл её до слёз. Звезда экрана призналась в эфире шоу «Давай поженимся!», что уволила со скандалом новую домработницу, нанятую по рекомендации знакомых.





Причиной стал случайный телефонный звонок от женщины. Она начала ругать телесваху, не подозревая, что та слышит каждое слово.



«Звонок от неё. А там ни „але“, ничего. Нечаянно нажала. Я такое о себе услышала, у меня волосы встали дыбом. Я заплакала», — вспомнила Лариса.