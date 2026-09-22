«Я заплакала»: домработница оскорбила Ларису Гузееву и лишилась работы
Телеведущая Лариса Гузеева уволила домработницу за оскорбления в свой адрес
Телеведущая Лариса Гузеева откровенно поделилась неприятным инцидентом из личной жизни, который довёл её до слёз. Звезда экрана призналась в эфире шоу «Давай поженимся!», что уволила со скандалом новую домработницу, нанятую по рекомендации знакомых.
Причиной стал случайный телефонный звонок от женщины. Она начала ругать телесваху, не подозревая, что та слышит каждое слово.
«Звонок от неё. А там ни „але“, ничего. Нечаянно нажала. Я такое о себе услышала, у меня волосы встали дыбом. Я заплакала», — вспомнила Лариса.Домработница назвала её бедной, жадной и оскорбила всех артистов. В конечном итоге Гузеева перевела женщине оговорённую сумму и поблагодарила за проделанную работу. Позже бывшая служанка прислала сообщение с извинениями.