62-летняя Вика Цыганова сделала подтяжку лица

16 ноября 2025, 19:02

KP.RU: певица Вика Цыганова сделала подтяжку лица

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певица Вика Цыганова откровенно рассказала, что восемь лет назад сделала комплексную подтяжку лица и не видит смысла это скрывать.