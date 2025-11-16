62-летняя Вика Цыганова сделала подтяжку лица
KP.RU: певица Вика Цыганова сделала подтяжку лица
Певица Вика Цыганова откровенно рассказала, что восемь лет назад сделала комплексную подтяжку лица и не видит смысла это скрывать.
Как пишет KP.RU, 62‑летняя артистка подчеркнула, что для неё важна честность — она не будет утверждать, будто поддерживает молодость «огуречными масками».
Цыганова призналась, что боится уколов, поэтому предпочла хирургический путь, и пожалела, что не решилась на операцию раньше. Тогда бы переход был менее заметным.
По её словам, женщины стареют быстрее мужчин, во многом из‑за огромной энергии, которую отнимает материнство и домашние заботы.
Читайте также: