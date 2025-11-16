Достижения.рф

62-летняя Вика Цыганова сделала подтяжку лица

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певица Вика Цыганова откровенно рассказала, что восемь лет назад сделала комплексную подтяжку лица и не видит смысла это скрывать.



Как пишет KP.RU, 62‑летняя артистка подчеркнула, что для неё важна честность — она не будет утверждать, будто поддерживает молодость «огуречными масками».

Цыганова призналась, что боится уколов, поэтому предпочла хирургический путь, и пожалела, что не решилась на операцию раньше. Тогда бы переход был менее заметным.

По её словам, женщины стареют быстрее мужчин, во многом из‑за огромной энергии, которую отнимает материнство и домашние заботы.

