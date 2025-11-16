«Перед рехабом нажритесь»: Волочкова ушла из антиалкогольного шоу

16 ноября 2025, 17:16

Балерина Анастасия Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что приняла решение покинуть антиалкогольное шоу «Звезды под капельницей».





Комментарий эпатажной звезды приводит «Газета.Ru». По ее словам, участникам рекомендовали перед реабилитацией употреблять алкоголь, но она не могла себе этого позволить из‑за плотного рабочего графика и запланированных спектаклей.





«Нам сказали: вы перед этим рехабом напейтесь, нажритесь», — добавила экс-прима Большого.