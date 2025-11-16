«Перед рехабом нажритесь»: Волочкова ушла из антиалкогольного шоу
Балерина Анастасия Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что приняла решение покинуть антиалкогольное шоу «Звезды под капельницей».
Комментарий эпатажной звезды приводит «Газета.Ru». По ее словам, участникам рекомендовали перед реабилитацией употреблять алкоголь, но она не могла себе этого позволить из‑за плотного рабочего графика и запланированных спектаклей.
«Нам сказали: вы перед этим рехабом напейтесь, нажритесь», — добавила экс-прима Большого.
Волочкова заключила, что она почти не принимала участие в испытаниях, больше наблюдала за другими и восхищалась их выдержкой.