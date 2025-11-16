«Нести свой свет»: Катя Лель рассказала, как вести себя с агрессорами
Певица Катя Лель порекомендовала желать агрессорам здоровья
Если рядом агрессор, лучше не реагировать. Об этом на «Звёздном бранче» рассказала заслуженная артистка России Катя Лель.
Исполнительница хита «Муси‑пуси» считает, что люди, выливая негатив на окружающих, прежде всего недовольны собой.
«Они и срываются на тех, кто рядом. Можно спокойно нести свой свет — улыбнуться человеку и пожелать ему здоровья», — сказала собеседница «Пятого канала».
Лель добавила, что сохранять равновесие ей помогают системная работа над собой: медитации, мантры и дыхательные практики дают находить внутренний баланс и не принимать на себя чужую агрессию.