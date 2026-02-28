28 февраля 2026, 15:00

Анна Семенович (Фото: Instagram*@ann_semenovich)

Певице, актрисе и экс-фигуристке Анне Семенович, известной миллионам в России 1 марта исполняется 48 лет. Эта мастер спорта международного класса по танцам на льду прошла путь от олимпийских надежд до звезды эстрады, где её формы и харизма стали мемом, а карьера — чередой триумфов, романов и громких споров. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Семенович Личная жизнь артистки Как сейчас живет Семенович



Биография Анны Семенович

«Спорт научил меня дисциплине, а психология помогает разбираться в людях».

Личная жизнь артистки

«За то, что ты подарила мне столько любви, сколько я никогда не знал. И чтобы ни случилось, у тебя всегда есть, где жить, есть крыша над головой», — вспоминает Семенович слова экс-возлюбленного. Но осадок от предательства и семи лет, прожитых во лжи, остался навсегда.

Анна Семенович и Денис Шреер (Фото: Instagram*@ann_semenovich)

«Развод Дениса с бывшей женой сейчас уже вышел на финишную прямую. Последняя точка должна быть поставлена уже скоро», — осторожно намекала Анна в начале 2026 года.

Как сейчас живет Семенович

Анна Семенович (Фото: Instagram*@ann_semenovich)

«Я никогда не была суперхудой, но я не выгляжу так, как выглядят те люди на этом видео. На поддельном видео женщина весит явно больше 100 килограммов, в то время как мой собственный вес составляет около 70 кг», — заявила она в кулуарах «Праздника для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Кремле».

«Я не живу по советам астролога или нумеролога. Я могу посоветоваться, в какой из дней лучше, например, делать премьеру песни», — уточняет она.