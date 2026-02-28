Семилетний обман, квартира за любовь и счастье с женатым: Анна Семенович третий год ждет развода и ищет ответы в нумерологии
Певице, актрисе и экс-фигуристке Анне Семенович, известной миллионам в России 1 марта исполняется 48 лет. Эта мастер спорта международного класса по танцам на льду прошла путь от олимпийских надежд до звезды эстрады, где её формы и харизма стали мемом, а карьера — чередой триумфов, романов и громких споров. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Анны СеменовичАнна родилась 1 марта 1978 года в Москве. В трёхлетнем возрасте будущая звезда начала посещать секцию по фигурному катанию, в 5 лет перешла в парное направление — танцы на льду. Уже в 1992-м на юниорском чемпионате мира с Денисом Самохиным пара заняла восьмое место, а через год — седьмое. Переход к взрослым соревнованиям принёс золото Finlandia Trophy с Владимиром Фёдоровым, а в 1998-м Анна уехала в США для тренировок. Там она вошла в шестёрку лучших танцоров мира, но травма мениска в 21 год поставила крест на большом спорте.
Первое образование Семинович получила в Московской академии хореографии, а позже — второе высшее по психологии, о чём рассказала в 2017-м:
«Спорт научил меня дисциплине, а психология помогает разбираться в людях».
Вместо коньков Анна взялась за микрофон: создала группу «Ангелы Чарли», пробовала себя ведущей на СТС в шоу «Адреналин па-ти», где брала интервью у «Блестящих». Продюсеры Андрей Грозный и Андрей Шлыков заметили её харизму и пригласили в группу. В 2003 году она ворвалась в шоу-бизнес и почти сразу затмила солисток своей фактурой. Именно тогда поползли первые слухи о пластике. Семенович не отрицала: грудь — ее гордость, но и её проклятие. Слишком часто обсуждали не ее вокал, а форму.
В 2007-м певица покинула группу из-за напряженного графика и проблем со здоровьем и ушла в свободное плавание. Сольная карьера поначалу шла ни шатко ни валко, пока не грянул «Ледниковый период». Там Анна реабилитировалась как спортсменка, но главное — показала характер. Параллельно пошли приглашения в кино: «Гитлер капут!», «Укрощение строптивых», «Вся такая внезапная». Роли, правда, были однотипными — яркая блондинка для настроения, но зритель любил её именно такой.
Личная жизнь артисткиПервым мужчиной, который перевернул мир Анны, стал продюсер Даниил Мишин. С его поддержкой Семенович попробовала силы в музыке, попав в группу «Ангелы Чарли». Между Аней и Даниилом вспыхнул серьезный роман: они съехались, жили вместе и даже строили планы на свадьбу. Казалось, вот оно — счастье. Но через пять лет отношений пара рассталась. Что стало причиной разрыва, артистка не уточняет, но именно этот опыт научил ее одному: доверять в шоу-бизнесе нужно далеко не всем.
Следующие отношения и вовсе могли бы лечь в основу мелодрамы с горьким финалом. На пути Семенович встретился бизнесмен по имени Руслан. Он был щедр, внимателен, настойчив. Их роман продлился почти семь лет — огромный срок по меркам звездной тусовки. Руслан уговаривал Анну бросить «Блестящие» и уехать с ним в Америку, сулил золотые горы. Но артистка выбрала сцену. Правда вскрылась позже и оказалась чудовищной: все эти годы Руслан был женат. У него была другая семья, о которой Анна даже не догадывалась. Когда отношения закончились, бизнесмен оставил ей купленную в столице квартиру.
«За то, что ты подарила мне столько любви, сколько я никогда не знал. И чтобы ни случилось, у тебя всегда есть, где жить, есть крыша над головой», — вспоминает Семенович слова экс-возлюбленного. Но осадок от предательства и семи лет, прожитых во лжи, остался навсегда.
В 2004 году, когда Семенович снималась в сериале «Холостяки», пресса запестрела заголовками о ее романе с актером и режиссером Олегом Фоминым. Парочка исправно появлялась вместе на светских мероприятиях, Анна охотно делилась подробностями «развития отношений». Но вскоре выяснилась подоплека: это был чистой воды пиар, придуманный для раскрутки сериала.
Примерно в те же годы за спиной певицы маячила еще одна влиятельная фигура — бизнесмен и политик Игорь Аккуратов, который был старше нее на 15 лет. Поговаривают, что именно по его настоянию Анна в итоге и покинула группу «Блестящие». Этот роман звезда не афишировала вовсе, и о причинах расставания с политиком до сих пор ничего не известно.
Последние пару лет Анна строит отношения с немецким бизнесменом Денисом Шреером. Эти отношения — красивая история любви: вместе больше двух лет, подарки, поездки на Алтай, совместные фото в Дубае. Но есть нюанс: Денис до сих пор не разведен.
«Развод Дениса с бывшей женой сейчас уже вышел на финишную прямую. Последняя точка должна быть поставлена уже скоро», — осторожно намекала Анна в начале 2026 года.
Но поклонники уже устали ждать. В Германии бракоразводные процессы действительно длятся годами, но два с половиной года — это уже перебор. Сама певица говорит, что счастлива и что документы — это формальность, а главное — чувства.
Как сейчас живет СеменовичАнна Семенович продолжает доказывать, что возраст — всего лишь цифра в паспорте. Пока сверстницы жалуются на здоровье и угасающую карьеру, бывшая солистка «Блестящих» гастролирует по стране, ведет радиоэфиры и с юмором реагирует на нападки хейтеров. Правда, иногда нервная работа дает о себе знать, и тогда даже железная леди дает слабину.
Последние месяцы стали для артистки настоящим испытанием на прочность. В середине февраля 2026 года интернет взорвали снимки с пляжного отдыха Семенович, на которых ее живот выглядел не просто полным, а катастрофически огромным. Певица отреагировала мгновенно и жестко: это фотошоп, дело рук недоброжелателей.
«Я никогда не была суперхудой, но я не выгляжу так, как выглядят те люди на этом видео. На поддельном видео женщина весит явно больше 100 килограммов, в то время как мой собственный вес составляет около 70 кг», — заявила она в кулуарах «Праздника для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Кремле».
В последнее время Анна увлеклась нумерологией и астрологией. Она признается: по дате рождения действительно можно многое сказать о человеке. К советам специалистов прислушивается, но глобальные вопросы предпочитает решать сама.
«Я не живу по советам астролога или нумеролога. Я могу посоветоваться, в какой из дней лучше, например, делать премьеру песни», — уточняет она.