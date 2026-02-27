«Захотела много детей»: Анастасия Костенко рассказала, когда полюбила экс-мужа Ольги Бузовой
Анастасия Костенко рассказала, как поняла свои настоящие чувства к экс-супругу Дмитрий Тарасов. Об этом сообщает «ТВ Mail».
По её словам, момент осознания пришёл, когда она захотела создать с ним большую семью и завести много детей.
«Сила любви — в искренности и в том, на что ты готов ради любимого человека. Я поняла, что люблю своего мужа, когда захотела с ним много детей. А до этого я говорила: дети потом. Может, один или два», — поделилась Костенко.Сейчас у пары четверо детей, однако Дмитрий уже намекает на пятого, а Анастасия пока остаётся непреклонной в этом вопросе.