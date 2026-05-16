63-летняя Деми Мур сбила всех с толку своим нарядом и нарушила дресс‑код Каннского кинофестиваля — фото

16 мая 2026, 20:36

63-летняя актриса Деми Мур нарушила дресс‑код фестиваля в Каннах

Деми Мур (Фото: Instagram*/demimoore)

Появление 63-летней Деми Мур на красной дорожке Каннского кинофестиваля вызвало обсуждение из-за несоответствия строгим правилам мероприятия. Инцидент произошел во второй день смотра перед показом фильма «Жизнь женщины», сообщает издание Elle.





Актриса выбрала платье от Gucci лавандового оттенка с полупрозрачной юбкой, длинным шлейфом и отказалась от бюстгальтера. Это нарушило сразу два пункта дресс-кода, обновленного в прошлом году: запрет на наряды, открывающие тело, и на платья со шлейфом. Напомним, что введение новых правил ранее вызвало неоднозначную реакцию среди звезд и стилистов.



Ранее внешность звезды вновь привлекла внимание пользователей соцсетей. Поклонники отметили резкую потерю веса и, предположительно, следы косметологических вмешательств, что привело к волне критики.



По данным источников RadarOnline, причиной перемен мог стать сильный стресс. В частности, из-за проблем со здоровьем бывшего супруга Мур — актера Брюса Уиллиса.



