63-летняя Деми Мур сбила всех с толку своим нарядом и нарушила дресс‑код Каннского кинофестиваля — фото
Появление 63-летней Деми Мур на красной дорожке Каннского кинофестиваля вызвало обсуждение из-за несоответствия строгим правилам мероприятия. Инцидент произошел во второй день смотра перед показом фильма «Жизнь женщины», сообщает издание Elle.
Актриса выбрала платье от Gucci лавандового оттенка с полупрозрачной юбкой, длинным шлейфом и отказалась от бюстгальтера. Это нарушило сразу два пункта дресс-кода, обновленного в прошлом году: запрет на наряды, открывающие тело, и на платья со шлейфом. Напомним, что введение новых правил ранее вызвало неоднозначную реакцию среди звезд и стилистов.
Ранее внешность звезды вновь привлекла внимание пользователей соцсетей. Поклонники отметили резкую потерю веса и, предположительно, следы косметологических вмешательств, что привело к волне критики.
По данным источников RadarOnline, причиной перемен мог стать сильный стресс. В частности, из-за проблем со здоровьем бывшего супруга Мур — актера Брюса Уиллиса.