«Повлиял на ее самооценку»: Деми Мур до сих пор отходит от жизни с Эштоном Катчером

Эштон Катчер и Деми Мур (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Голливудская актриса Деми Мур до сих пор не может отойти от совместной жизни с Эштоном Катчером. Теперь у звезды проблемы с самооценкой и верой в мужчин, о чем пишет издание Radar.
«Он сильно повлиял на ее самооценку и, в конечном счете, подорвал ее веру в мужчин», — говорится в публикации.
Брак распался еще в 2013 году. В своих мемуарах Деми откровенно рассказывала про измены Катчера и случившийся выкидыш. Мур призналась, что ей пришлось согласиться на секс втроем, чтобы порадовать Эштона.
Друзья актрисы рассказали, что Деми до сих пор сталкивается с проблемами после жизни с актером. Теперь звезда имеет проблемы с самооценкой и перестала верить в мужчин. К тому же после развода Мур так и не начинала новых серьезных отношений.
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