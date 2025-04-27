65-летняя Лариса Гузеева объяснила, почему ушла из кино: «Тяжело переживаю нынешний возраст, не могу его на себя примерить»

Актриса Анна Ардова призналась, что бешеная популярность, которая обрушилась на неё после выхода сериала «Одна за всех», негативно сказалась на её детях. Софья и Антон не могли вести нормальную жизнь, а учёба в театральном училище давалась им нелегко.