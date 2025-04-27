65-летняя Лариса Гузеева объяснила, почему ушла из кино: «Тяжело переживаю нынешний возраст, не могу его на себя примерить»

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)
Лариса Гузеева уже давно посвятила себя телевидению, редко появляясь на больших экранах. В прошлом году она снялась в фильме «Тёща» с Гариком Харламовым, правда, её пришлось долго уговаривать.
Дело в том, что Гузеева страдает от комплексов, которые не дают ей продолжать полноценную актёрскую карьеру. Тем не менее, звезда остаётся востребованной в кинематографе и нередко получает предложения от режиссёров. Только вот соглашается на роли она лишь в исключительных случаях.
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*запрещён в РФ
«Понимаете, у меня был не миллион сценариев, но сто точно. Уж сериалов на каждый день… Но я просто не хотела больше сниматься. Я себе не нравилась в зеркале, меня угнетало, что я набрала вес. Не нравился овал лица… Если идти делать подтяжки, операции, то буду как все. В общем, я уже понимала всё про себя, про свой возраст. И кого я буду играть? Этих бесконечных мам? Нет, я была бы плохая мама. Мне не хотелось этого всего. Играть про любовь время прошло. Я всё про себя понимаю, это важно», – объяснила Гузеева на YouYube-канале FAMETIME TV.Несмотря на это, впереди у актрисы ещё несколько проектов – участие в двух сериалах и продолжении комедии «Тёща».
«Но это тоже были уговоры. Я себе не нравлюсь, не кокетничая это говорю. Потому что смотрю на себя и хочу видеть совершенно другое. Ну не готова я к возрастному. Не могу это перейти, перемолоть. У меня хватает ума, чтобы уже смириться с тем, что мне не 16. Но я не могу! Пока я очень болезненно об этом говорю. Да, я тяжело переживаю свой нынешний возраст, не могу его никак на себя примерить. Не знаю, как с ним жить. Кто я? Пока не знаю, кто я в этом возрасте», – откровенно высказалась звезда «Жестокого романса».Гузеева добавила, что ей очень сложно, поскольку она не знает, что надеть, как себя вести, как есть и с кем дружить. Звезда предположила, что у неё «на лбу написано», что она «парится» по поводу возрастных изменений.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова