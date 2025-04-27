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65-летняя Лариса Гузеева объяснила, почему ушла из кино: «Тяжело переживаю нынешний возраст, не могу его на себя примерить»

Лариса Гузеева ушла из кино из-за возрастных комплексов
Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева уже давно посвятила себя телевидению, редко появляясь на больших экранах. В прошлом году она снялась в фильме «Тёща» с Гариком Харламовым, правда, её пришлось долго уговаривать.
Дело в том, что Гузеева страдает от комплексов, которые не дают ей продолжать полноценную актёрскую карьеру. Тем не менее, звезда остаётся востребованной в кинематографе и нередко получает предложения от режиссёров. Только вот соглашается на роли она лишь в исключительных случаях.

«Понимаете, у меня был не миллион сценариев, но сто точно. Уж сериалов на каждый день… Но я просто не хотела больше сниматься. Я себе не нравилась в зеркале, меня угнетало, что я набрала вес. Не нравился овал лица… Если идти делать подтяжки, операции, то буду как все. В общем, я уже понимала всё про себя, про свой возраст. И кого я буду играть? Этих бесконечных мам? Нет, я была бы плохая мама. Мне не хотелось этого всего. Играть про любовь время прошло. Я всё про себя понимаю, это важно», – объяснила Гузеева на YouYube-канале FAMETIME TV.
Несмотря на это, впереди у актрисы ещё несколько проектов – участие в двух сериалах и продолжении комедии «Тёща».

«Но это тоже были уговоры. Я себе не нравлюсь, не кокетничая это говорю. Потому что смотрю на себя и хочу видеть совершенно другое. Ну не готова я к возрастному. Не могу это перейти, перемолоть. У меня хватает ума, чтобы уже смириться с тем, что мне не 16. Но я не могу! Пока я очень болезненно об этом говорю. Да, я тяжело переживаю свой нынешний возраст, не могу его никак на себя примерить. Не знаю, как с ним жить. Кто я? Пока не знаю, кто я в этом возрасте», – откровенно высказалась звезда «Жестокого романса».
Гузеева добавила, что ей очень сложно, поскольку она не знает, что надеть, как себя вести, как есть и с кем дружить. Звезда предположила, что у неё «на лбу написано», что она «парится» по поводу возрастных изменений.

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*запрещён в РФ
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#телевидение
Ирина Пинчук расплакалась, забирая вещи из их общей с Араем Чобаняном квартиры
27 апреля 2025, 08:42

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (фото: Instagram* @pinchuk_official)

Ирина Пинчук после расставания с Араем Чобаняном вывезла все свои вещи из квартиры, где она раньше жила вместе с мужем и детьми. Этот шаг стал тяжёлым для бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2».
Ирина не смогла сдержать эмоций, ненадолго вернувшись туда, где раньше жила. Она призналась, что очень долго не решалась вывезти личные вещи, и даже возобновила приём антидепрессантов, которые до этого пила лишь в начале истории с разводом.

В личном блоге Пинчук поделилась коллажем из снимков опустевших комнат, которые уже не напоминают о когда-то жившей здесь семье. После этого, пытаясь рассказать подписчикам о своём состоянии, звезда расплакалась.

Напомним, что участники скандального шоу Ирина Пинчук и Арай Чобанян были женаты четыре года и воспитывали двоих сыновей. Однако в один момент профиль Арая в соцсетях взломали и выяснилось, что он втайне вёл откровенную переписку с другими женщинами. Ирина не стала это терпеть и поставила точку в их отношениях.

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*запрещён в РФ
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#семья
#квартира
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«Входим в новый спорт»: Павел Прилучный приобщает сына от Агаты Муцениеце к физической активности
Павел Прилучный отдал сына от Агаты Муцениеце на бокс
27 апреля 2025, 08:23

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и женой Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Павел Прилучный прививает сыну любовь к спорту. Актёр привёл 12-летнего Тимофея на первую тренировку по боксу.
Звезда российского кинематографа успевает не только сниматься в кино, но и уделять внимание детям. Вместе с женой Зепюр Брутян Прилучный воспитывает сына Микаэля, которому 28 апреля исполнится два годика. Также в семье растёт сын артиста от прошлого брака с Агатой Муцениеце. Павел делает всё возможное, чтобы проблемы родителей не сказались на мальчике.

На этой неделе состоялось очередное заседание суда, в ходе которого Тимофей снова заявил, что остаётся жить с отцом. Прилучный старается поддерживать сына и активно занимается его воспитанием. Часто артист берёт наследника с собой в тренажёрный зал. А теперь сообщил, что отдаёт 12-летнего сына в спортивную секцию.

Прилучный отвёл сына на бокс и показал видео, на котором Тимофей с другими детьми тренируется под руководством тренера.

«Входим в новый спорт», – с гордостью сообщил актёр в личном блоге.
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*запрещён в РФ
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#бокс
#артист
#сын
#воспитание
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«Плохой человек. Даша сделала ошибку»: Александр Песков не принял мужа дочери
Александр Песков не принял мужа дочери, назвав его плохим человеком
27 апреля 2025, 08:04

Александр Песков (фото: peskovshow.ru)

На прошлой неделе Александр Песков поделился с журналистами новостью – его 38-летняя дочь вышла замуж. Однако поздравлять пару юморист не спешит, поскольку не одобряет выбор Дарии.
Свадьба состоялась в День всех влюблённых, на Останкинской башне. Однако Песков не желает долгой и счастливой семейной жизни дочери. Он подчеркнул, что если Дария умна, то уже скоро осознает, что поспешила с выбором и совершила ошибку.

«Плохой человек, на мой взгляд. Я взрослый, поэтому, как отец, знаю, кто такая Даша и что она сделала ошибку. Пройдут годы, может даже меня уже не будет, но вы все узнаете, что это было неправильно», – заявил Песков в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Напомним, что дочь юмориста выбрала в мужья мужчину, который вызвал неоднозначную реакцию у публики. Впервые о Георгии Малиновском узнали в 2014 году, когда он попал в реалити-шоу «Дом-2». Спустя год он заявил о своих магических способностях и отправился в шоу «Битва экстрасенсов», куда периодически возвращался до 2018 года. После этого Малиновский посвятил себя музыке и продюсированию. Теперь он творит под фамилией Остер.

Ранее Дария уже приводила женихов знакомиться с отцом, но каждый раз Песков не давал согласия на свадьбу. Сейчас же, несмотря на недовольство отца, женщина решила не слушать его и поступить по-своему.

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Ирина Хакамада рассказала о новом возлюбленном особенной дочери: «Его родители только за дружбу, может, их Маша пугает»

Пугачёва благословила: Волочкова подготовила сюрприз на свадьбу дочери
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#брак
#отец
#шоу
#день всех влюблённых
#песков
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«Испортили ребёнку жизнь»: дочь Анны Ардовой столкнулась с травлей из-за бешеной популярности матери
Дочь Анны Ардовой столкнулась с травлей из-за популярности мамы
27 апреля 2025, 07:43

Анна и Софья Ардовы (фото: Telegram @anna_ardova)

Актриса Анна Ардова призналась, что бешеная популярность, которая обрушилась на неё после выхода сериала «Одна за всех», негативно сказалась на её детях. Софья и Антон не могли вести нормальную жизнь, а учёба в театральном училище давалась им нелегко.
Дочь звезды Софья Ардова снимается в кино с детства. Однако ей, как и многим детям звёзд, пришлось столкнуться с хейтом ровесников, когда она поступила в театральное училище. Аналогичная история и с её младшим братом Антоном.

Оба ребёнка Ардовой самостоятельно поступили в Московскую театральную школу Олега Табакова, несмотря на то, что мама могла спокойно пристроить их, позвонив нужным людям.

«Соня мне вообще запретила ходить к ней в колледж. Она сказала: „Я пойду одна и не смей там появляться!“ Это был как раз самый разгар „Одной за всех“ А Соня с шести лет снималась. Ребенок бедный, работает в кино… Да, испортили, конечно, жизнь, ребенку-то вот», – высказалась Ардова.
Также дети знаменитостей постоянно сталкиваются с тем, что их сравнивают с родителями, как по внешности, так и по характеру. А поскольку в театральной среде высокая конкуренция, родственников звёзд регулярно обвиняют в блате. Не обошла такая тенденция и детей Ардовой.

«Дети страдают от того, что их сравнивают со мной. Соня была на каких-то пробах лет пять назад, пришла вся в слезах. Жаловалась, что какой-то чувак стал её добивать, мол, тебя мамаша пихает везде», – заявила Ардова, слова которой приводит StarHit.
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Анна Ардова призналась, что делала пластику лица

Ирина Хакамада рассказала о новом возлюбленном особенной дочери: «Его родители только за дружбу, может, их Маша пугает»
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#кино
#история
#жизнь
#колледж
#родители
#звёзды
#мама
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Ирина Хакамада рассказала о новом возлюбленном особенной дочери: «Его родители только за дружбу, может, их Маша пугает»
Ирина Хакамада рассказала о новом избраннике особенной дочери
27 апреля 2025, 07:19

Ирина Хакамада (фото: Telegram @chillosophy)

«Солнечная» дочь Ирины Хакамады активно строит личную жизнь. Однако родители нового возлюбленного девушки явно не спешат отдавать его в руки Марии.
24-летняя Мария Сиротинская, страдающая синдромом Дауна, дала интервью Валерии Гай Германике, в котором поделилась подробностями личной жизни. Девушка призналась, что сейчас состоит в отношениях, однако речи о создании семьи пока не идёт.

Ирина Хакамада с дочерью Марией Сиротинской (фото: Telegram @chillosophy)

«В личной жизни у меня всё отлично. Мы любим друг друга. У нас получается взаимная любовь. Семью создавать пока не будем. Мой парень пока что не хочет брать такую ответственность. И у него нет таких денег», – заявила дочь Хакамады.
Мария рассказала о своём возлюбленном. Выяснилось, что мужчине 29 лет, он занимается плаванием. Пара активно общается по переписке, но, по словам Сиротинской, эти отношения её очень вдохновляют.

Однако дочь журналистки понимает, что для счастливой семейной жизни недостаточно одних чувств.

«Надо иметь деньги – это первое. Чтобы он мог взять ответственность не только за меня, но и за нашу семью. И на это нужно какое-то время. К тому же, у него есть свои родители – мама с бабушкой. И они пока не хотят отдавать своего сына в мои руки», – высказалась Сиротинская.
Ирина Хакамада тоже прокомментировала личную жизнь дочери. Она отметила, что поддерживает Марию, однако на перспективы её замужества смотрит с осторожностью. Коуч подчеркнула, что большинство женщин, воспитывающих особенных детей, остались без мужей, поэтому испытывают финансовые трудности.

Хакамада также подчеркнула, что родители парня выступают исключительно за дружеские отношения.

«Я сказала Маше: „Пожалуйста, нет проблем“. Но там родители вообще только за дружбу. Может быть, их Маша пугает своей эмоциональностью, своей влюбленностью. Это не мои проблемы», – заключила общественный деятель.
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