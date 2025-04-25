«Она нас опустила!»: Гузеева назвала причину ухода Володиной из «Давай поженимся»

Лариса Гузеева (Фото: Telegram/larisaguzeevaof)
Астролог Василиса Володина ушла из передачи «Давай поженимся» во время пандемии. Как пишут бьюти-обозреватели, женщина заявляла об опасениях за свою жизнь, когда все остальные продолжали работу. При этом Володина обвинила свою коллегу Ларису Гузееву в том, что та якобы настояла, чтобы астролог ушла насовсем.
«Она влиятельный человек, звезда этой программы. И это ею принято решение», — говорила астролог.Однако Лариса Андреевна изложила свою версию произошедшего. По словам Гузеевой, Володина просила ее сходить к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту.
«…И когда она сказала: «Может быть, ты сходишь к Эрнсту, чтобы нас поставили на повторы». Я ответила: «Я к нему, во-первых, не пойду. Во-вторых, это такая работа — если сказали, то надо», — рассказывала Гузеева.Ведущая также отметила каналу FAMETIME TV, что Володина заявила, что «для Гузеевой всегда особые условия» и что съемочная группа работала на гонорары, а не на успокоение зрителей.
«То есть она и в этом нас опустила! Это же программа — не я, Роза и Василиса, а сто человек, это же производство! Все остальные выбрали кошелек… Это же отвратительно, так низко, неправильно», — говорила Гузеева.Известно, что пандемия унесла жизнь оператора «Давай поженимся» Владимира.
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Никита Кротов