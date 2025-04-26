«Как можно? Это же рука, которая тебя кормила»: Гузеева возмутилась словами Якубовича о программе «Поле чудес»

Лариса Гузеева (Фото Инстаграм* @_larisa_guzeeva_)
Лариса Гузеева дала откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором обсудила свое отношение к программе «Давай поженимся!».
Ведущая задала вопрос о том, не устала ли Гузеева от шоу, упомянув Леонида Аркадьевича, который признавался, что ему наскучило вести «Поле чудес». По слухам, телеведущий даже запретил своим близким смотреть его программу. Гузеева ответила:
65-летняя Лариса Андреевна подчеркнула свою признательность и любовь к своему делу.
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«Он должен быть благодарен судьбе за этот проект, ведь именно благодаря ему у него есть такие возможности. Как можно говорить о том, что устал? Это же рука, которая кормила тебя! В моем возрасте не так-то просто найти работу, а у меня она есть, и я ей рада. Я только благодарна за возможность продолжать работать».
65-летняя Лариса Андреевна подчеркнула свою признательность и любовь к своему делу.
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Анастасия Хохлова