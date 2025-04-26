«Если не в Никиту в то время влюбиться, то в кого?»: Гузеева рассказала о чувствах к Михалкову

Лариса Гузеева (Фото: Инстаграм* @_larisa_guzeeva_)
Телеведущая Лариса Гузеева и Никита Михалков играли в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс» в 1984 году. Тогда Михалков уже успел завоевать внимание публики, а для 23-летней Ларисы эта роль стала настоящим прорывом.
Некоторые поклонники уверены, что между героями фильма были чувства не только на экране, но и в жизни. Сейчас ведущая шоу «Давай поженимся!» наконец рассказала об отношениях с режиссером.
Телеведущая обратила внимание, что после съемок они с Михалковым не встречались, даже практически не виделись. Только однажды они встретились на каком-то фестивале.
Звезда не стала скрывать, что некоторые режиссеры делали ей интимные предложения. Однако актриса всегда отказывалась от подобного.
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«Романа никакого не было. Но, если не в Никиту в то время влюбиться, то в кого? Ну а как? Он был красавец, плейбой, совершенно отдельная планета во вселенной. Конечно, чувства какие-то были, но это не про роман. Фильм закончился — и всё», — откровенничала Лариса в интервью Лауре Джугелии.
Телеведущая обратила внимание, что после съемок они с Михалковым не встречались, даже практически не виделись. Только однажды они встретились на каком-то фестивале.
«И даже тогда я всегда была с ним на «вы»», — отметила Гузеева.
Звезда не стала скрывать, что некоторые режиссеры делали ей интимные предложения. Однако актриса всегда отказывалась от подобного.
«Я приходила на пробы с уверенностью, что будет камера, грим, костюм — а не коньяк с лимоном и диван. Но ты же быстро просекаешь, когда тебе: «А ну-ка сядь вот так, волосики за ушки уберем...» — ну, всё понятно», — уточнила Гузеева.
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Ольга Енгалычева