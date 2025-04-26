«Если не в Никиту в то время влюбиться, то в кого?»: Гузеева рассказала о чувствах к Михалкову

Накануне во время концерта в БКЗ «Октябрьский» король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров получил ожог: у народного артиста вдруг загорелась куртка. Представитель певца Екатерина Успенская в беседе с Газетой.Ru. раскрыла, повлияет ли инцидент на его программу.