66-летняя Лариса Гузеева откровенно рассказала о своей внешности

15 августа 2025, 22:19

Лариса Гузеева призналась, что «безбожно» обрабатывает свои фото

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева откровенно рассказала о своём отношении к внешности и возрастным изменениям.





По её словам, она не видит необходимости ежедневно выкладывать снимки или активно работать над собой, поскольку уже реализовалась в других сферах.





«Мне лень и страшно пойти что-то отрезать, лень пойти в зал. Я не люблю себя взасос, у меня нет в себя такой влюблённости, которой грешат многие. Я в другом состоялась, и у меня другие ниши закрыты, заполнены», — отметила артистка в интервью изданию «Собака».

«В сетях себя безбожно фотошоплю, всё убираю. А почему нет? Это моё личное дело», — заявила Гузеева.