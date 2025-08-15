Гарик Харламов подал апелляцию по делу о споре с предпринимательницей Татьяной Колпак
Звезда Comedy Club Гарик Харламов проиграл судебный процесс предпринимательнице Татьяне Колпак, которая обвинила его в срыве договорённостей, связанных с его точками общепита по продаже хот-догов, сообщает «Звездач».
Бизнесвумен требовала почти 3 миллиона рублей компенсации, но суд признал обоснованной лишь часть претензий и постановил выплатить 330 тысяч рублей.
Однако Харламов решил не мириться с решением и подал апелляцию, намереваясь отстоять свою правоту и защитить репутацию.
Напомним, в мае стало известно, что артист получил 293 штрафа на общую сумму 275 тысяч рублей. С марта 2024 года его чаще всего привлекали к ответственности за превышение скорости, неправильную парковку и неоплату проезда по платной дороге. Все нарушения были зафиксированы на автомобиле Dongfeng M-Hero, которым Харламов заменил свой прежний Porsche Cayenne.
