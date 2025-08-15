Гарик Харламов подал апелляцию по делу о споре с предпринимательницей Татьяной Колпак

15 августа 2025, 20:56

Гарик Харламов обжалует решение суда о выплате 330 тысяч рублей

Гарик Харламов (Фото: Instagram* / @garikkharlamov)

Звезда Comedy Club Гарик Харламов проиграл судебный процесс предпринимательнице Татьяне Колпак, которая обвинила его в срыве договорённостей, связанных с его точками общепита по продаже хот-догов, сообщает «Звездач».