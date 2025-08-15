«Жизнь просто останавливается»: Супруг Ани Лорак рассказал об отношениях с ней
Исаак Виджраку поделился тёплыми словами об отношениях с Ани Лорак
Супруг певицы Ани Лорак, 48-летний инструктор по йоге Исаак Виджраку, опубликовал трогательный пост в своём блоге, посвящённый их отношениям.
Искренние слова Виджраку стали настоящим признанием в любви 46-летней артистке.
«Бывают моменты, когда жизнь просто останавливается, и всё, что существует, — это общий смех, понимающий взгляд и два сердца, бьющиеся в унисон», — написал Исаак.Он отметил, что для него любовь — это не только романтические жесты, но и «умение ценить каждый день, прожитый вместе».
«Истинное богатство заключается в следующем: смеяться до слёз, танцевать так, словно никто не видит, и чувствовать, что всё происходит здесь и сейчас, и ты ничего не упускаешь. Вот что я называю радостью жизни», — поделился испанец.Муж Лорак признался, что наслаждается каждой секундой рядом с ней, словно она может стать последней.
