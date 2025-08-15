Дочь Екатерины Климовой растрогала поклонников реакцией на подарок

15 августа 2025, 20:23

В сети умилились реакцией дочери Екатерины Климовой на подарок: «Какая прелесть!»

Екатерина Климова (Instagram* / @klimova___ekaterina)

Екатерина Климова устроила сюрприз своим детям — 9-летней Белле и 16-летнему Корнею. Актриса без предупреждения купила трёх щенков и сняла на видео реакцию наследников.





Одного из питомцев она положила в постель дочери, и девочка, ещё в полусне, обняла животное.



Дальнейшее особенно тронуло поклонников: Белла встретила подарок эмоционально и искренне, но без лишних истерик. Подписчики 47-летней актрисы отметили, что дети у неё хорошо воспитаны.





«Какая прелесть! Белла так ждала их. Такие счастливые!», «100 раз пересмотрела ради реакции Беллы», — писали комментаторы.

«Так, ну смотрите, я сразу заявляю, что я не собираюсь с ними гулять, убирать, кормить! Это не мои», — пошутил подросток.