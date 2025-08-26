Супруга футболиста Фёдора Смолова опубликовала откровенное фото
Жена футболиста Смолова Карина позировала в кружевном белье и без трусов
Карина Смолова (в девичестве — Истомина), блогер и диджей, а также супруга футболиста Федора Смолова, поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фото появилось на её странице в Instagram*.
У 30-летней инфлюэнсерши более 480 тысяч подписчиков, и новое фото быстро привлекло внимание аудитории.
На снимке Карина запечатлена в прозрачном кружевном бюстгальтере без подкладки, а вместо нижней части одежды использовала лишь небрежно наброшенную на бедра белую простынь.
Образ дополнили распущенные тёмные волосы, придающие снимку ещё большую интимность и эстетичность.
