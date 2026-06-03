68-летняя Шэрон Стоун восхитила поклонников эффектным образом на светском мероприятии
Шэрон Стоун стала одной из самых обсуждаемых гостей церемонии Elle Style Awards. 68-летняя звезда показала в соцсетях, как появилась на красной дорожке в элегантном чёрном платье с глубоким декольте, дополненном длинной накидкой и цветочным узором.
Образ актрисы вызвал активное обсуждение в социальных сетях, где многие пользователи отметили её прекрасную форму и внешний вид.
Появление Стоун на публике состоялось вскоре после тяжёлой утраты в семье. Недавно актриса сообщила о смерти своего старшего брата Майка, который долгое время боролся с болезнью. За последние несколько лет звезда также пережила смерть матери Дороти, а в 2023 году потеряла брата Патрика. Её отец, Джозеф Уильям Стоун II, скончался в 2009 году.
Ранее актриса вновь вспомнила о работе над культовым фильмом «Основной инстинкт». По словам Стоун, во время съёмок знаменитой сцены она испытывала дискомфорт из-за чрезмерной откровенности эпизода. Актриса объяснила, что задумка создателей заключалась в создании иллюзии полной откровенности, хотя на самом деле зрителю не показывали ничего лишнего. Кроме того, звезда не раз критиковала современные интимные сцены в кино, считая их излишне прямолинейными.
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