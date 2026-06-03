68-летняя Шэрон Стоун восхитила поклонников эффектным образом на светском мероприятии

03 июня 2026, 22:39

Шэрон Стоун появилась в платье с глубоким декольте на премии в Испании

Шэрон Стоун (Фото: Instagram* / @sharonstone)

Шэрон Стоун стала одной из самых обсуждаемых гостей церемонии Elle Style Awards. 68-летняя звезда показала в соцсетях, как появилась на красной дорожке в элегантном чёрном платье с глубоким декольте, дополненном длинной накидкой и цветочным узором.