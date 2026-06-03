«Жалко невозможно»: Гузеева резко раскритиковала использование животных в цирке

03 июня 2026, 22:08

Лариса Гузеева выступила против цирков с животными и призвала их запретить

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева резко высказалась в соцсетях против использования животных в цирковых представлениях.