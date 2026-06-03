«Жалко невозможно»: Гузеева резко раскритиковала использование животных в цирке
Лариса Гузеева резко высказалась в соцсетях против использования животных в цирковых представлениях.
67-летняя телеведущая записала эмоциональное видео, в котором раскритиковала номера с участием дрессированных животных и призвала отказаться от подобных шоу.
Гузеева отметила, что увиденное вызвало у неё сильные эмоции и сожаление о животных, участвующих в представлениях. По её словам, такие практики выглядят устаревшими и недопустимыми в современном мире. Она подчеркнула, что ей жаль лошадей, слонов и других животных, которых используют в цирке.
Телеведущая также выразила недоумение по поводу зрителей, которые посещают подобные шоу и аплодируют номерам с животными, назвав это проявлением равнодушия к их страданиям.
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